Prečo nie je majster sveta ako majster sveta?

Nosí rovnaký titul ako Petra Vlhová či Anastazia Kuzminová, no napriek tomu sa neumiestnil ani v top 20 športovca roka. Nedávne vyhlasovanie cien najúspešnejšieho športovca roka 2019 v Prešove boli preňho takisto sklamanie.

Marek Karlík je slovenský reprezentant v kickboxe. V minulom roku sa zúčastnil majstrovstiev sveta v tureckej Antalyi, ktoré, len tak mimochodom, vyhral. Stal sa tak majstrom sveta v tzv. kick light-e do 74 kg. 21 ročný rodák z Prešova tak obhájil víťazstvo z roku 2017.

Popri kickboxe sa venuje tiež štúdiu športového trénerstva v spojení s filozofiou na prešovskej univerzite. Taktiež trénuje v miestnom klube ľudí všetkých vekových kategórií. Tento šport vymenil za tenis. „Po zranení mi to už veľmi nešlo, tak som skúsil kickbox a bolo to dobré rozhodnutie. Od roku 2013 do roku 2017 som vyhral, alebo bol vo finále na šiestich kadetských a juniorských majstrovstvách sveta či Európy,“ uviedol Karlík.

Kickbox však ani zďaleka nemá na Slovensku takú podporu ako napríklad v Rusku či Turecku. Ak by sa podaril podobný úspech pretekárovi z takýchto krajín, bol by zabezpečený na veľmi dlho. Napriek tomu, že sa Marek nesťažuje, nie je na tom niečo v poriadku. Veď článok Nového Času ktorý o ňom nedávno vyšiel ho premenoval na Mateja.

Víťazstvo na Majstrovstvách Sveta 2017, Budapešť (facebook.com)





Rozdeľovanie financií



Ministerstvo školstva má špeciálny systém na rozdeľovanie financií pre rôzne športy. Nerozhoduje počet športovcov v danom obore, ani úspešnosť. To by bolo asi príliš logické. Najdôležitejším faktorom sa zdá popularita u slovenských fanúšikov.

Kickbox je pomerne neznámy šport, a bežný fanúšik sa o úspechoch či už mladého študenta alebo aj jeho reprezentačných partnerov len tak nedozvie. Naopak o tom, že futbalový tím sa pravdepodobne nedostane na majstrovstvá Európy, či o tom, že hokejisti sa znova neprebojovali do playoff majstrovstiev sveta, počuje divák aspoň raz za mesiac. Napriek tomu, že to nie je aktuálne.

V minulom roku získali futbalisti od ministerstva školstva SR niečo cez 12 miliónov eur, ľadový hokej niečo cez 9 miliónov a taký kickbox? Slovenský zväz obdržal od ministerstva presne 159 263€.

Prosím, znova si spomeňme na pomer úspechov týchto športov. Ani futbal ani hokej sa nevyrovnajú triumfom ktoré za minulý rok dosiahol jeden 21 ročný východniar.

Innsbruck 2018 (facebook.com)





Udeľovanie cien



Za posledné roky spôsobila Petra Vlhová na slovensku obrovský ošiaľ. Jej popularita nabrala obrovské rozmery nie len na domácej pôde, ale aj vo zvyšku lyžiarskeho sveta. Po viacerých víťazstvách v slalome aj obrovskom slalome bolo takmer isté, že ak by náhodou v ankete športovca roka nezvíťazila, tak by sa určite umiestnila na druhom mieste.

Prekonať ju mohla len legenda svetového biatlonu Nasťa Kuzminová, ktorá sa rovnako ako Petra stala svetovou šampiónkou. Eventuálne sa umiestnila na priečke za lyžiarkou.

Tretie miesto si uchmatol Peter Sagan víťaz zeleného dresu z Tour de France.

Očividne na to, aby sa športovec umiestnil v top 3 nie je potrebné stať sa majstrom sveta.

Napriek tomu môže Marek Karlík stále len snívať o účasti v top 20, kdeže top 3.

Jeho úspech si však predsa len všimli, a to na odovzdávaní cien pre Najúspešnejších Športovcov Prešova 2019. Lenže ani toto sa nezaobišlo bez veľkej zvláštnosti.

Zvíťazil hráč hádzanárskeho Tatranu Prešov Igor Chupryna, ktorý reprezentoval svoj klub ako brankárska jednotka nie len v domácej extralige, ale aj medzinárodnej SEHA Lige či dokonca Lige Majstrov. Na napriek tomu, že sa Tatranu v danom roku veľmi darilo, stratil niekoľko ročnú neporaziteľnosť v slovenskom pohári a nepostúpil do playoff ani jednej z medzinárodných súťaží. Kde je teda ten dôvod na prvé miesto v takejto ankete? A rozhodla znova popularita?

Napravo Marek Karlík, v strede Lucia Fecková a naľavo tréner Jozef Kolozsy (rok 2018) (presov.korzar.sme.sk)

Marek nie je jediný, kto takto stráca kvôli zle nastavenému systému odmeňovania. Za zmienku určite stojí aj jeho reprezentačná kolegyňa Monika Chocholíková ktorá získala titul majsterky sveta v kategórii K1 do 52 kg na svetovom šampionáte v Sarajeve v októbri minulého roka.

A toto sú len kickboxeristi. O koľkých ďalších úspešných reprezentantoch nemáme ani zdania, napriek tomu, že sú vo svete ich oboru rešpektovanými majstrami?