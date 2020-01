Mikaela sa už čoskoro pozviecha. Môžeme sa tešiť na ešte akčnejšie súboje

"Nenaháňam sa za rekordmi, lyžujem pre inšpiráciu." Takmer navlas rovnaká odpoveď po každom prekonaní nejakého míľnika. Mikaela Shiffrinová ich už prekonala desiatky. No jeden sa fenoménke posledných sezón prekvapivo vzďaľuje.

43 víťazstiev v jednej disciplíne. Viac než veľká väčšina lyžiarov kedy vyhrala či ešte vyhrá. A ony dve to dosiahli v jedinej kategórii.

Reč je samozrejme o Američankách Mikaele Shiffrinovej a Lindsey Vonnovej. Druhá menovaná si tieto víťazstvá uchmatla v zjazde, no toto číslo je konečné, keďže kariéru už ukončila. Prvá menovaná si svoje zatiaľ posledné slalomové víťazstvo pripísala na konto v rakúskom Lienzi. Každý v tom čase očakával, že to rekordné si vybojuje už v Záhrebe. No ako vieme, to sa nestalo.

Vpredu Mikaela a v pozadí Lindsey (satmu.com)

S rozdielom 1.31 sekundy ju predstihla jej najväčšia rivalka, Slovenka Petra Vlhová. Obrovské prekvapenie v neprospech najlepšej slalomárky histórie si samotná 24 ročná Shiffrinová príliš k srdcu nebrala. Naopak. Celý večer ju zdobil úsmev a napriek prehre rozdávala rozhovory, akoby sa nechumelilo.

Keď sa kolotoč svetového pohára presunul do švajčiarskeho Zauchensee, hlavne nad kombináciou visel veľký otáznik. Pomstí Mikaela svoju prehru z chorvátskeho strediska? Správna odpoveď znela nie, no rovnako by sme odpovedali aj na otázku, či si pripíše na svoje konto historicky prvé kombinačné víťazstvo slovenská reprezentantka. Obe totiž vypadli už v Super G. Američanka vlastným zavinením a Slovenka skôr nešťastnou náhodou.

(sportky.zoznam.sk)

No vo Flachau sme sa pýtali rovnakú otázku. Zopakuje Petra svoje víťazstvo z vlaňajška alebo sa jej Mikaela revanšuje za prehru zo Záhrebu? Celé Slovensko s napätím sledovalo jazdu druhého kola do ktorej plánovala dať sympatická reprezentantka Spojených štátov viac než 100%. No eventuálne prehrala aj so Švédkou Annou Swenovou Larssonovou. Keď preťala Petra cieľovú pásku a videli sme zelené číslo, celé Slovensko sa ponorilo do obrovskej eufórie. Rovnako tak aj Švédsko. Anna prerušila dlhú šnúru prvých a druhých miest Shiffrinovej v slalome a Petra sa v priebehu 10 dní stala snehovou kráľovnou aj snehovou princeznou.

Len jedny oči boli plné sĺz. Chcela do toho dať všetko, chcela ukázať, že je stále najlepšia, no namiesto toho sa musí znova skloniť pred jej najväčšou rivalkou.

(sport.pravda.sk)

Koniec zlatej éry alebo len chvíľková strata sebavedomia?

17 víťazstiev, malý krištáľový glóbus za slalom, obrovský slalom a Super G a k tomu jeden veľký za víťazstvo v celkovej klasifikácii v ktorej kraľovala po celú sezónu úplne neohrozene. Takúto sezónu mala Mikaela Shiffrinová na prelome rokov 2018/2019 a zdá sa neprekonateľná. No predsa to chcela skúsiť. V Levi však mala pri vypadnutí Petry Vlhovej šťastie. A potom prišiel ten obrovský slalom vo Francúzsku v ktorom zaznamenala najhorší výsledok za posledných 5 rokov v točivých disciplínach, skončila 17. Z toho sa však rýchlo dostala, aj keď, ako tvrdí, nespala po tých pretekoch 3 noci. V Lienzi predviedla znova svoju supetriedu a zvíťazila v obrovskom slalome aj klasickom slalome. Zdalo sa, že zlé dni sú zažehnané, no nie nadlho.

"Mikaela nie je vo svojej koži. Niečo sa s ňou deje, je nesvoja. Cítiť z nej veľkú neistotu, neboli sme na to u nej zvyknutí. Je to aj výsledok tlaku, ktorý na ňu Petra vyvíja. Rozhodne nemôžeme povedať, že Petra víťazí len preto, že Mikaela je na tom slabšie. Aj Petra bola na začiatku sezóny slabšia, ale dostala sa z toho a výrazne sa zlepšila. Myslím si, že ešte môže zabojovať o malý glóbus v slalome." povedala Veronika Velez Zuzulová po slalome vo Flachau.

História si však podobnú situáciu pamätá, stala sa pred zimnou olympiádou 2018. Verní fanúšikovia Veroniky si určite spomínajú na preteky v švajčiarskom Lenzerheide. Tá sa v nich vrátila na svah na skúšku pred olympijskymi hrami a skončila v nich 11. Zvíťazila Petra Vlhová napriek tomu, že bola po prvom kole 4. Najviac jej však pomohlo vypadnutie Mikaely Shiffrinovej ktorá stratila svoje šancu na triumf len pár bránok pred cieľom.

A vtedy to nebol jediný neuspokojivý výsledok. Bolo to možno 5 či 6 pretekov v ktorých nedosiahla na pódium, naopak, skončila hlboko za ním. Až si pred dôležitou udalosťou sadla so športovou psychologičkou, upratala si to v hlave a nastavila priority. Pomohlo? Áno aj nie. V slalome skončila síce až 4. no v kombinácii brala striebro a v obrovskom slalome dokonca zlato.

(dw.com)

"Pristáli sme v realite. Ľudia si myslia, že som neskutočná sebavedomá, ale ja som vlastne človek, ktorý si až tak neverí. Len zriedka som si bola vo vnútri istá, že všetky súperky zdolám. Preto som bola tak dlho hore, lebo som pracovala tvrdšie ako všetky ostatné. Víťazstvá sú pominuteľné, ľahko idú preč. Aj ja musím robiť kroky vpred," povedala ešte pred Flachau.

"Pre mňa si šampiónka."

Keď by sme sa pozreli na instagramový profil Mikaely a jej príspevky, našli by sme jednu vetu ktorá sa v obmenenej forme objavuje pri mene Petry Vlhovej veľmi často. Pre mňa si šampiónka. Napísala jej to keď vyhrala prvý obrovský slalom, keď skončila pred MS 2019 v slalome v Maribore až 5., či keď sa stala majsterkou sveta.

Táto veta sa však objavila aj po pretekoch vo Flachau. Tentokrát však mala opačného príjmateľa. Petra si užívala chvíle sediac na pódiu s mikrofónom v ruke keď sa otočila k Mikaele a povedala tú krátku a možno jednoduchú, no predsa nesmierne dôležitú a silnú vetu.Pre mňa si šampiónka.

V ten večer sa toho udialo veľa, no tento emotívny moment by sa dal pokladať za jeden z najdôležitejších. S červenými očami, nie len od únavy pribehla Mikaela k Petre a pevne ju objala. Jednoduchá veta v nej vyvolala novú vlnu emócií. A napriek tomu, že o sebe hovoria, že nie sú priateľky, aj keď by možno chceli byť, za ich vzťahom sa skrýva omnoho viac ako len rivalita.

Okolo týchto dvoch sa teraz točí nesmierne veľa vecí, medzi ktoré patria určite aj pokazené vzťahy medzi ich tímami. No našťastie to ony dve neriešia a sústredia sa len na preteky. Už teraz sa neviem dočkať ďalšieho pokračovania tohto krásneho a napínavého príbehu.

(instagram.com)